С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Родители подростков, подозреваемых в избиениях в Таврическом саду в Санкт-Петербурге, пожаловались городскому уполномоченному по правам ребенка Светлане Агапитовой на некорректную работу СМИ и травлю в социальных сетях, сообщил в четверг аппарат детского омбудсмена.

Ранее стало известно о нападении группы из примерно 20 подростков на двух мужчин, отдыхавших в Таврическом саду. Одному из них, школьному учителю, нападавшие сломали челюсть. По сообщению очевидцев, до этого хулиганы напали на мужчину с женой на Таврической улице и сломали ему нос. По словам очевидцев, от действий злоумышленников пострадала даже пенсионерка, на которую напали на остановке. По делу были задержаны трое подростков.

В конце августа Смольнинский районный суд на два месяца арестовал троих несовершеннолетних участников этих нападений. Одному из них предъявлено обвинение в грабеже, совершенном группой лиц с применением неопасного для жизни или здоровья насилия, двоим другим — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений. В начале сентября также был арестован на два месяца подросток, который похитил ящик пива из магазина в районе Таврического сада.

Как сообщает аппарат детского омбудсмена, родители подростков возмущены "вольным обращением с персональными данными" несовершеннолетних в СМИ, позволяющим их идентифицировать.

"Полный набор (персональных данных — ред.), конечно, никто не выдал, но по частям эту "мозаику" собрать было несложно. В результате, по словам родителей, личные страницы подростков в социальных сетях быстро установили и организовали форменную травлю. Причем досталось не только фигурантам дела, но и их родственникам", — констатирует городское ведомство по защите прав детей.

Как уточняет аппарат омбудсмена, Агапитова побеседовала в СИЗО с подростками, подозреваемыми в избиениях в Таврическом саду. "Жалоб на условия содержания никто из подростков детскому уполномоченному не высказал", — информирует ведомство.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, несовершеннолетние в ответ на вопросы про принадлежность к субкультуре АУЕ (арестантский уклад един) "лишь удивленно пожимали плечами".