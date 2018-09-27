ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Гособвинитель в ходе судебных прений попросил для экс-главы и одного из собственников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Дениса Кокорина, обвиняемого в мошенничестве и невыплате зарплаты, 4 года лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей, сообщила прокуратура Свердловской области.

О поступившей жалобе на директора НТЗТИ, который якобы отказывался платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, в июле прошлого года рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым. По информации СК, общая сумма долга перед 195 работниками превышала 13 миллионов рублей.

"Государственный обвинитель в ходе судебных прений ориентировал суд на назначение наказания подсудимому в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафом в размере 500 тысяч рублей… Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил оглашение приговора на 15 октября 2018 года", — говорится в сообщении.

Кокорин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере", "Полная невыплата свыше двух и свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации", "Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере".

По версии следствия, Кокорин с апреля 2013 по июль 2015 года являлся директором ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий", а также являлся собственником 50% акций указанного завода. Обвиняемый, злоупотребляя доверием другого сособственника — владельца других 50% акций завода, разработал план вывода денежных средств завода в подконтрольную фирму, считает следствие. По данной схеме обвиняемый вывел свыше 22,9 миллиона рублей в счет оплаты непоставленных товаров, полагают следователи.

Кроме того, по версии следствия, с декабря 2015 года по январь 2017 года обвиняемый не платил заработную плату работникам, имея реальную возможность для погашения задолженности.