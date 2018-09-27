Депутату, сбившему пенсионерку под Курганом, ужесточили наказание

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Суд Курганской области заменил условный срок на реальный местному депутату, по вине которого в ДТП погибла пожилая женщина, и приговорил его к 2 годам колонии, сообщает СУ СК РФ по Курганской области.

Уголовное дело в отношении депутата одной из сельских дум Далматовского района Курганской области было возбуждено по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, 9 декабря 2017 года в городе Далматово водитель на большой скорости наехал на пешеходном переходе на 77-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу с двумя правнучками. Одна девочка успела отбежать, вторая получила ушибы и ссадины. Пенсионерка в этот же день скончалась от травм в больнице.

"Ранее приговором Далматовского районного суда народный избранник был осужден к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно, однако решение суда было обжаловано… Апелляционной инстанцией Курганского областного суда приговор изменен с усилением наказания: осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали, что депутат управлял технически неисправным автомобилем и грубо нарушил ПДД.