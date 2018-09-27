В Ленинградской области почти восемь тысяч человек остались без света

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Почти 8 тысяч человек в трех районах Ленинградской области остались без света из-за аварийного отключения, сообщает региональное ГУМЧС.

Сообщение об отключении электроэнергии в Выборгском, Волховском и Киришском районах поступило в 15.00 мск.

"В зоне отключения находятся 7964 человека и 9 социально значимых объектов. Аварийно-восстановительные работы ведутся силами АО "ЛОЭСК", "Северные электрические сети", "Новоладожские электрические сети", "Ленэнерго" и "Тихвинские электрические сети". Всего задействовано 9 бригад (31 человек, 9 единиц техники)", — говорится в сообщении.