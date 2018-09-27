В СК назвали возможную причину взрыва на предприятии в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Причиной взрыва на предприятии в Петербурге мог стать снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба городского управления СК РФ.

Ранее в ГУМЧС по Петербургу сообщили о взрыве неизвестного предмета на улице профессора Качалова, 3. Повреждений и горения зафиксировано не было. В ГУМВД отмечали, что госпитализированы четыре человека. В полиции предположили, что в здании мог взорваться газовый баллон. По данному адресу располагается производство "Кулон", выпускающее керамические конденсаторы и проходные фильтры.

"По предварительным данным, на заводе произошел взрыв снаряда времен Великой Отечественной войны, который принес один из пострадавших", — сообщили в СУСК, добавив, что организована доследственная проверка.