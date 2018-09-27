КАЗАНЬ, 27 сен — РИА Новости. Полицейские разыскивают бывшего руководителя одного из офисов банка "Открытие" в Казани Олега Поляха, его подозревают в обнаруженной в середине сентября краже из банковского хранилища его отделения 230 миллионов рублей, сообщает МВД по Татарстану.

Заявление о преступлении поступило в полицию 18 сентября. Представители службы безопасности офиса банка "Открытие" сообщили, что при проведении ревизии в хранилище обнаружили недостачу денег в размере 230 миллионов рублей. В самом банке уточнили, что недостача была выявлена в ходе плановой проверки, интересы клиентов банка эта ситуация не затронула.

Было возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная в особо крупном размере".

"В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий было установлено, что к совершению преступления причастен 40-летний Полях Олег Станиславович, ранее возглавляющий данный офис банка в Казани", — говорится в сообщении.

По информации МВД, подозреваемому на вид 40-45 лет, полного телосложения, волосы короткие. Полиция Казани просит всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить в дежурную часть.