В Петербурге четыре человека пострадали при взрыве на производстве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы в Петербурге после взрыва, предположительно, газового баллона, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в ГУМЧС по Петербургу сообщили о взрыве неизвестного предмета на улице профессора Качалова, 3. Повреждений и горения зафиксировано не было. По данному адресу располагается производство "Кулон", выпускающее керамические конденсаторы и проходные фильтры.

"На предприятии в комнате произошел взрыв, предположительно, газового баллона. Пострадали четыре человека, они госпитализированы", — сказал представитель ГУМВД.

По его словам, состояние пострадавших удовлетворительное, ведется проверка.