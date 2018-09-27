Главу стройнадзора Пермского края доставили на допрос, сообщил источник

ПЕРМЬ, 27 сен — РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств доставили на допрос главу инспекции государственного строительного надзора Пермского края Василия Билоуса и начали обыски в подконтрольном ему ведомстве, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией.
По его данным, расследование ведется сотрудниками УФСБ. При этом в пресс-службе управления отказались комментировать полученные агентством сведения.
Информацию об обысках не стали подтверждать и в инспекции стройназдора. "Мы работаем в штатном режиме", — заявили РИА Новости в отделе организационной и отчетной работы.
Манеж размерами 132 на 103 метра и высотой 32 метра состоит из двух частей: учебно-бытового корпуса и футбольного искусственного поля последнего поколения с трибунами. Также в манеже предусмотрены буфет для зрителей и столовая для спортсменов, тренажерный зал, гардероб, медицинский блок, комнаты для тренеров.