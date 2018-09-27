"Газпром-медиа" не исключил подачи новых исковых заявлений к "Яндексу"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. "Газпром-медиа" заявил, что если "Яндекс" будет затягивать текущий судебный процесс по пиратскому контенту, это поднимет волну исков и по другим проектам холдинга, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-медиа".

"Если "Яндекс" будет затягивать процесс, ссылаясь на поиск технических решений, то это вынудит нас поднять волну исков и по другим нашим проектам. Мы знаем, что у других крупных правообладателей также есть претензии к ресурсу, и уверены, что они вслед за нами выйдут с такими же исками", — говорится в сообщении холдинга, поступившем в РИА Новости.

Суд в четверг провел слушания по иску телеканала "Супер" (ООО "Парнас-медиа"), который защищал права на спортивный сериал "Вне игры", и телеканала ТВ3, просившего удалить ссылки на пиратские копии "Мистических историй". "Яндекс" своим заявлением просил отменить обеспечительные меры в виде временной блокировки ссылок на пиратский контент на время рассмотрения иска телеканала "Газпром-медиа" о полной блокировке ряда пиратских сериалов в "Яндексе". Суд отменять обеспечительные меры отказался.

Он также отказался привлечь Mail.ru Group и Rutube к рассмотрению иска телеканала "Газпром-медиа" о полной блокировке ряда пиратских сериалов в "Яндексе".

"Яндекс" воспользовался всеми правами, которые предусмотрены законом, в рамках этого дела. Наша позиция осталась неизменной. По-прежнему считаем, что не было причин, по которым судебный акт по нашему делу мог бы затронуть права иных лиц, кроме уже участвующих в нем", — прокомментировали в пресс-службе холдинга решение суда, который отказал в ходатайстве "Яндексу" по привлечения третьих лиц.

В холдинге также отметили, что не видят "участия Rutube в этом процессе", так как на видеосервисе легально размещен их контент, а если появляются пиратские копии, то ресурс их моментально удаляет.

На просьбу прокомментировать решение суда, который отказал "Яндексу" в заявлении об отмене обеспечительных мер по временной блокировке контента, в пресс-службе сообщили, что "удовлетворены решением".

В холдинге напомнили, что ранее суд уже отказал "Яндексу" по четырем частным жалобам об отмене обеспечительных мер по заявлениям 2х2 ("Осторожно, земляне"), ТВ-3 ("Мистические истории"), "Парнас Медиа" ("Вне игры"), ТНТ ("Домашний арест"), а также по двум заявлениям телеканала "2х2".

"При этом на сервисе "Яндекс.Видео" по-прежнему есть возможность смотреть пиратский контент как наших, так и других правообладателей", — отметили в пресс-службе холдинга.

В свою очередь, генеральный директор телеканала ТВ-3 Валерий Федорович назвал решение Мосгорсуда, который оставил в силе временную блокировку ссылок на пиратский контент на "Яндексе", прекрасной новостью, которая означает будущую победу в суде. Федорович добавил, что телеканал выступает против пиратов и надеется, что "пользователь в конечном итоге сможет смотреть только легальное видео".

Ранее четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов. После того, как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, поисковик решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик не в состоянии отличить их от пиратских.

Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, проблему пиратства в этой сфере могло бы решить появление доступных лицензионных видеосервисов.