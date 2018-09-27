Суд в Чечне открыл процесс по делу правозащитника Титиева

ГРОЗНЫЙ, 27 сен — РИА Новости. Шалинский городской суд по ходатайству защиты продолжит рассмотрение дела главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева в открытом режиме, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе центра.

Как сообщал ранее "Мемориал", 20 сентября Шалинский городской суд по ходатайству прокурора принял решение закрыть процесс по делу правозащитника до завершения допроса ряда свидетелей. В ходе закрытого заседания были допрошены ряд ключевых свидетелей обвинения, среди которых начальник уголовного розыска Курчалоевского ОВД Дени Джабраилов и старший оперуполномоченный Андрей Манжиков.

"Процесс открыли по ходатайству защиты Титиева", — сообщили в пресс-службе "Мемориала".

Вторая часть заседания суда, проходящего в четверг, продолжается в открытом режиме.

Судебный процесс по делу Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере, начался 19 июля. Допрошено свыше 60 свидетелей обвинения и защиты, среди которых десятки сотрудников правоохранительных органов. В четверг проходит 14-е заседание по делу правозащитника.

Титиеву вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией, и грозит до 10 лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Как ранее сообщал правозащитный центр "Мемориал", следственные органы Чечни трижды отказывали в возбуждении уголовного дела по заявлению Титиева о том, что наркотики ему подбросили полицейские. Апелляция дошла до Верховного суда Чечни, который 26 июня признал законным решение Старопромысловского районного суда Грозного об отказе в возбуждении уголовного дела против полицейских.