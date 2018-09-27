Взрыв неизвестного предмета произошел на производстве в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Взрыв неизвестного предмета произошел в здании по улице профессора Качалова в Петербурге, врачи осматривают четверых человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по городу.

"Поступила заявка о взрыве по адресу: улица профессора Качалова, 3. В здании пять на пять метров произошел хлопок и взрыв неустановленного предмета. Повреждений нет, горения нет, четверых человек осматривают врачи скорой медицинской помощи", — сказал собеседник агентства.

По данному адресу располагается производство "Кулон", выпускающее керамические конденсаторы и проходные фильтры.