В Тюмени проверят сообщения об избиении школьниками сверстника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Тюменские следователи проводят проверку сообщений СМИ о том, что школьники избили шестиклассника и сломали ему руку, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Ранее местное издание Park72 сообщало, что несколько учеников школы №63 преследовали до дома мальчика из параллельного класса и избили его, в результате чего ребенок получил закрытый перелом руки.

"Проводится доследственная проверка по сообщению об избиении несовершеннолетнего школьника своими сверстниками. По предварительным данным проверки, инцидент произошел 14 сентября 2018 года в подъезде многоквартирного жилого дома", – говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают причины конфликта между подростками, опрашивают участников инцидента и выясняют степень тяжести вреда здоровью пострадавшего.

"Будет выясняться, имелись ли ранее подобные факты применения насилия, принимались ли необходимые меры органами системы профилактики и руководства образовательного учреждения по недопущению таких инцидентов, в каких условиях воспитываются указанные школьники", – добавили в ведомстве.