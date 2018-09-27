В Брянской области восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение

БРЯНСК, 27 сен – РИА Новости. Специалисты восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение более чем 1,5 тысячи абонентов в Выгоничском районе Брянской области, сообщает ГУМЧС по региону.

"Энергоснабжение в Выгоничском районе восстановлено в полном объеме", — сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что в результате прохождения неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с порывами ветра до 19 метров в секунду, на территории Брянской области произошло нарушение энергоснабжения. В зону отключения попали 6 многоквартирных домов, 907 и домов, 1523 человека в Выгоничском районе Брянской области.