В Подмосковье восстановили нарушенное электроснабжение

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК, входит в "Россети") оперативно восстановила электроснабжение почти 62 тысяч человек в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Энергетики оперативно установили и устранили причину аварийного отключения. В настоящий момент обесточенных потребителей нет", — сказали в пресс-службе.

Ранее в четверг Минэнерго РФ сообщало, что в 11.02 мск защитные системы отключили первую и вторую цепи линии электропередачи 110 кВ Донино-ЦАГИ (принадлежит МОЭСК). Была обесточена подстанция 110 кВ "Раменская". В итоге без электроснабжения оставались около 61,7 тысячи человек.