"Яндекс" настаивает, что требования к нему по удалению контента неисполнимы

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. "Яндекс" по-прежнему настаивает на том, что предъявленные ему требования суда о блокировке ссылок на сериалы телеканалов "Газпром-медиа" неисполнимы: поисковая система не размещает контент в сети и, следовательно, не может его удалить, заявили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

Ранее в четверг Мосгорсуд отклонил ходатайство "Яндекса" о привлечении Mail.ru Group и Rutube к рассмотрению иска телеканалов "Газпром-медиа" о полной блокировке ряда пиратских сериалов в "Яндексе". Также суд отказался отменять обеспечительные меры — временную блокировку ссылок на пиратский контент на время рассмотрения иска. Рассматривать иски суд продолжит 7 ноября.

В пресс-службе "Яндекса" заявляют, что продолжат отстаивать свою позицию. "Сегодняшнее решение не меняет сути дела. Как и прежде, мы уверены в своей позиции и будем отстаивать ее на следующих заседаниях. Мы продолжаем настаивать на том, что предъявленные нам требования неисполнимы. Поисковая система не размещает контент в сети и не может отделить спорный контент в поисковой выдаче от легального. Требования "Газпром-медиа" привели к тому, что среди удаленных ссылок могли оказаться и ссылки на ресурсы, где легальный контент размещен самим правообладателем", — сказали в пресс-службе "Яндекса".

Там отметили, что помимо привлечения к делу третьих лиц, компания также ходатайствовала о проведении технической экспертизы, однако рассмотрение этого ходатайства суд отложил. "Заключение экспертов поможет суду разобраться в сложных технических деталях, объясняющих принцип работы поиска по видео и невозможность исполнения предъявленных нам требований", — пояснили в компании.

"…Поисковая система не размещает контент в сети и, следовательно, не может его удалить. Предъявленные нам требования не только неисполнимы и не решают проблему пиратства, но и вредят как правообладателям, так и пользователям; действенные инструменты борьбы с пиратством должны отвечать принципам прозрачности и равноприменимости ко всем участникам рынка", — добавили в "Яндексе".