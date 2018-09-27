Задавившему пешехода в Москве лихачу уменьшили срок заключения

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Мосгорсуд более чем на полгода снизил срок водителю Александру Ломову, получившему два года колонии за гибель пешехода в Москве в конце 2016 года, но на три года запретил ему садиться за руль сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд апелляционной инстанции постановил усилить дополнительное наказание и назначить 3 года лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами", — сказали в пресс-службе. Ранее суд лишил его прав на 1 год.

"Кроме того, судом было зачтено в срок лишения свободы время содержания под стражей с 16 июля 2017 года по 27 сентября 2018 года из расчёта 1 день за 1,5 дня в колонии общего режима", — добавили в пресс-службе.

Согласно Уголовному кодексу, Ломову грозило до пяти лет заключения. Потерпевшие были не согласны с приговором, слишком мягким, по их мнению, для такого преступления.

Авария произошла в декабре 2016 года на Бауманской улице: Ломов за рулем спортивного Mercedes задавил 27-летнего пешехода и бежал, как оказалось впоследствии, в Германию. В августе 2017-го его экстрадировали в Россию.