В Челябинске возбудили дело против директора детсада, откуда ушел ребенок

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен — РИА Новости. Административное дело возбудили в отношении директора образовательного учреждения в Челябинске, откуда в среду ушел четырехлетний ребенок, позже мальчика нашли на улице прохожие, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, 26 сентября около 09.46 (07.46 мск) четырехлетний ребенок самостоятельно ушел из детского сада по улице Куйбышева в Челябинске, через 40 минут мальчика обнаружили прохожие.

"В отношении директора образовательного учреждения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод), которое направлено для рассмотрения мировому судье", — говорится в сообщении.

Также прокуратурой района директору учреждения внесено представление об устранении нарушений требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, уточняется в сообщении.