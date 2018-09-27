Врача, повредившего Исаакиевский собор, направили на принудительное лечение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга освободил врача-невролога, который повредил дверь Восточного фасада Исаакиевского собора, от уголовной ответственности и направил его на принудительное лечение с наблюдением у психиатра, сообщает объединенная пресс-служба судов.

"Фигурант освобожден от уголовной ответственности с применением к нему принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения и наблюдения у психиатра в амбулаторных условиях", — говорится в сообщении.

В прошлом году мужчина повредил металлическим ломом малую дверь Восточного фасада собора, стекло витражного оконного заполнения, разбил стекло за решеткой рисунка "чешуя" малой двери храма. Материальный ущерб собору оценили в сумму свыше 100 тысяч рублей.