В Челябинске мусоровоз повредил трубу и оставил без газа более 150 домов

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен – РИА Новости. Мусоровоз повредил в среду газовую трубу в селе Еманжелинка Еткульского района Челябинской области, без газоснабжения остались 160 частных жилых домов и 50 квартир в многоквартирных домах, сообщила в четверг пресс-служба АО "Газпром-газораспределение Челябинск".

"Вчера при совершении маневра мусоровоз повредил газовую трубу в селе Еманжелинка. Для устранения угрозы утечки газа и взрыва сотрудники аварийно-диспетчерской службы "Газпром-газораспределение Челябинск" были вынуждены приостановить газоснабжение. В зону отключения попало 220 абонентов", — говорится в сообщении.

Так, газоснабжение было отключено в 160 частных жилых домах, в 50 квартирах многоквартирных домов и у десяти небольших предприятий, уточняется в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что к 20.10 (18.10 мск) среды поврежденный газопровод был восстановлен, и в 21.10 (19.10 мск) газ был запущен в 35 частных домов и на двух предприятиях. В четверг продолжается подключение оставшихся абонентов, полностью восстановить газоснабжение планируется к вечеру, добавляется в сообщении.