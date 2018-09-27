Рязанец, зарезавший 13-летнюю школьницу, избежал тюремного заключения

ВОРОНЕЖ, 27 сен — РИА Новости. Суд отправил на принудительное лечение признанного невменяемым неоднократно судимого жителя Рязанской области, который зарезал проезжавшую мимо него на велосипеде школьницу, сообщило в четверг региональное управление СК РФ.
Как выяснило следствие, 36-летний житель Ухоловского района остановил проезжавшую мимо девочку и предложил ей посмотреть установленные на его телефоне игры.
"Испугавшись незнакомого мужчины, девочка стала громко кричать и звать на помощь. Разозлившись на её поведение, мужчина нанес девочке множественные проникающие ножевые ранения в область туловища, вызвавшие острую массивную кровопотерю, в результате чего пострадавшая скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.
"Рязанский областной суд вынес постановление об освобождении указанного лица от уголовной ответственности и применении к нему принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа", — информирует следствие.
Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.