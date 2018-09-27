В Петербурге загорелся склад на территории бизнес-центра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Пожар в складском помещении начался в Московском районе Петербурга, эвакуация людей не производилась, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
"В складском помещении размером 20 на 40 метров, высотой 12 метров, происходит горение текстильной продукции на площади 20 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Из-за угрозы распространения огня в 10.05 пожару присвоен повышенный ранг сложности № 1БИС. Пожарные вскрывают кровлю склада на площади 50 квадратных метров.
По данному адресу также располагается бизнес-центр "Радуга". Как сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС, эвакуация людей не производилась.