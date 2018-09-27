В Петербурге загорелся склад на территории бизнес-центра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Пожар в складском помещении начался в Московском районе Петербурга, эвакуация людей не производилась, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.

Сообщается, что сообщение о пожаре по адресу: Московский район, Митрофаньевское шоссе, 29 поступило в 09.40.

"В складском помещении размером 20 на 40 метров, высотой 12 метров, происходит горение текстильной продукции на площади 20 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Из-за угрозы распространения огня в 10.05 пожару присвоен повышенный ранг сложности № 1БИС. Пожарные вскрывают кровлю склада на площади 50 квадратных метров.

По данному адресу также располагается бизнес-центр "Радуга". Как сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС, эвакуация людей не производилась.