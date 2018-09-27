В Курске осудили экс-полицейского за избиение незаконно задержанного

ВОРОНЕЖ, 27 сен — РИА Новости. Суд в Курске приговорил к трем годам колонии бывшего старшего участкового уполномоченного, которых с коллегой незаконно доставили в отдел полиции гражданина, а затем избил его, сообщает в четверг прокуратура области.

Ленинский районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух сотрудников северного отдела полиции городского управления МВД России. По данным прокуратуры, бывший старший участковый уполномоченный обвинялся в превышении должностных полномочий с применением насилия и служебном подлоге. Его коллега — в превышении должностных полномочий.

Как установлено в суде, 14 августа 2018 по указанию руководства участковый пришел в дом к жителю Курска для профилактических мероприятий. Хозяин был пьян, об этом полицейский сообщил своему коллеге, который также явился в дом мужчины.

"Несмотря на то, что хозяин дома не совершал никаких правонарушений, сотрудники полиции решили провести административное задержание. В отсутствие законных оснований полицейские доставили мужчину в медицинское учреждение, где у него было установлено состояние алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

После этого стражи порядка сказали мужчине, что он останется в камере отдела полиции на сутки до рассмотрения административного дела судом.

"На требования мужчины объяснить основания задержания сотрудник полиции нанес ему несколько ударов в область живота", — информирует прокуратура.

После этого старший участковый уполномоченный составил в отношении него протокол об административном правонарушении — якобы в связи с нахождением его в общественном месте в пьяном виде.

"По приговору суда старшему участковому уполномоченному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Участковый уполномоченный приговорен к штрафу в сумме 50 тысяч рублей", — сообщает прокуратура. Оба сотрудника полиции лишены права занимать должности в правоохранительных органах на два и полтора года соответственно.