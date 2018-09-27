Житель Саранска случайно задушил знакомого, пытаясь выяснить, кто сильнее

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Житель Саранска проведет 1 год в колонии-поселении за причинение смерти по неосторожности в ходе поединка с его знакомым, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Мордовия.

По данным следствия, 13 августа 2017 года житель Саранска предложил одному из знакомых провести борцовский поединок и выяснить, кто из них сильнее. В ходе борьбы мужчина с целью демонстрации физического превосходства произвел удушающий прием "гильотина" и удерживал соперника в таком положении более 2,5 минуты. В результате он сдавил и пережал потерпевшему сонную артерию, что привело к механической асфиксии. Когда мужчина отпустил потерпевшего, то он был без сознания и признаков жизни не подавал. Отмечается, что поединок снимал на видео их общий знакомый.

"Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В счет компенсации морального вреда в пользу родственников погибшего взыскан 1 миллион рублей", — говорится в сообщении регионального СУСК.