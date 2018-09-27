В Брянской области более 1,5 тысячи человек остались без энергоснабжения

БРЯНСК, 27 сен – РИА Новости. Более 1,5 тысячи жителей Выгоничского района Брянской области остались без энергоснабжения в результате непогоды и сильного ветра, сообщает ГУМЧС по региону.

"В результате прохождения неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с порывами ветра до 19 метров в секунду на территории Брянской области произошло нарушение энергоснабжения на территории муниципального образования Брянской области (Выгоничский район). В зону отключения попали 6 многоквартирных домов, 907 частных домов, 1523 человека", — сообщает ведомство.

Специалисты приступили к ликвидации последствий.