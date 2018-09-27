В Хабаровске татуировщик обвиняется в изнасиловании клиентки

ХАБАРОВСК, 27 сен — РИА Новости. Уголовное дело в отношении тату мастера, который обвиняется в изнасиловании клиентки, направлено в суд в Хабаровске, сообщает СУСК РФ по хабаровскому краю.
Женщина написала заявление в полицию, а мужчина заявил, интимная связь произошла по обоюдному согласию.
"Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый ранее уже дважды был судим за совершение сексуальных преступлений.