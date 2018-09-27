В Хабаровске татуировщик обвиняется в изнасиловании клиентки

ХАБАРОВСК, 27 сен — РИА Новости. Уголовное дело в отношении тату мастера, который обвиняется в изнасиловании клиентки, направлено в суд в Хабаровске, сообщает СУСК РФ по хабаровскому краю.

По версии следствия, 31-летняя жительница Магадана в июне 2018 года приехала в Хабаровск на курсы по маникюру. В краевой столице она также решила сделать себе татуировку на плече. Она договорилась с одним из мастеров, что тот выполнит ее заказ за 10 тысяч рублей. Она пришла к татуировщику в квартиру. Как установлено следствием, пока мужчина набивал татуировку, они с клиенткой пили пиво и разговаривали. Затем он предложил ей вступить с ним в интимную связь, она отказалась, тогда мужчина, совершил в отношении клиентки сексуальное насилие.

Женщина написала заявление в полицию, а мужчина заявил, интимная связь произошла по обоюдному согласию.

"Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый ранее уже дважды был судим за совершение сексуальных преступлений.