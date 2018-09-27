Спасатели помогут парапланеристу, совершившему жесткую посадку в КБР

НАЛЬЧИК, 27 сен – РИА Новости. Восемь спасателей вышли на помощь парапланеристу из Подмосковья, который вечером в среду совершил жесткую посадку в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что в 21.45 мск в среду поступила информация, что в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии парапланерист из Московской области, 1968 года рождения, совершил жесткую посадку на высоте 1,6 тысячи метров и нуждается в помощи. Проводить поиски пострадавшего в темноте было невозможно.

"Утром в четверг на помощь пострадавшему выдвинулась группа из восьми спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Поиски парапланериста будут проводиться вблизи селения Безенги на высоте 1,6 тысячи метров", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 21 сентября в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии погиб 57-летний парапланерист из подмосковного города Королев, совершивший жесткую посадку.