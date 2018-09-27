Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде. Архивное фото

Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде. Архивное фото

КЕМЕРОВО, 27 сен — РИА Новости. Кемеровский областной суд в четверг перенёс на 1 октября рассмотрение апелляции стороны защиты на продление ареста начальнику караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергею Генину, обвиняемого в халатности по уголовному делу о ЧП в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщил РИА Новости представитель облсуда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы Генина и его защиты перенесено на утро 1 октября", — сказал собеседник агентства и уточнил, что обвиняемый не согласился на проведение судебного заседания без своего второго адвоката, который находится в отпуске.

Ранее Центральный районный суд города Кемерово продлил Генину срок содержания под стражей до 11 октября. Именно это решение и оспаривается в областном суде.

Сегодня же областной суд оставил под арестом до 7 декабря начальника службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы (ОФПС) по Кузбассу Андрея Бурсина, также обвиняемого в халатности по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

В интернете продолжается сбор подписей в защиту пожарных, ставших фигурантами этого дела. Петицию с просьбой закрыть уголовное дело против Бурсина в настоящее время подписали свыше 83,7 тысячи человек, за Генина вступились более 55,6 тысячи человек.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек. В рамках уголовного дела по факту ЧП на данный момент задержаны и арестованы 12 человек. Среди них — владельцы и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.