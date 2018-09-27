Ректора и проректора красноярского медуниверситета подозревают в растрате

КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Ректора и проректора Красноярского государственного медуниверситета подозревают в крупной растрате, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении ректора ГБОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого" Артюхова Ивана Павловича, 1959 года рождения, и проректора вуза Краснопеева Бориса Николаевича, 1955 года рождения, подозреваемых в совершении преступления коррупционной направленности", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что, по материалам ФСБ в отношении Артюхова и Краснопеева, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере".

Следователи установили, что руководство медуниверситета в феврале 2016 года заключили договор с третьим лицом на реконструкцию части центрального корпуса вуза, хотя она уже была произведена ранее. Таким образом они незаконно получили более миллиона рублей.

На сайте краевого управления МВД сообщается, что в ходе обысков, проведенных следователями и сотрудниками УФСБ в кабинетах руководителей одного из вузов, изъята рабочая документация.