Жителя Новосибирска будут судить за захват экс-супруги в заложники

НОВОСИБИРСК, 27 сен — РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жителя Новосибирска, который обвиняется в захвате в заложники бывшей супруги прямо в магазине, где она работала, сообщает прокуратура Новосибирской области.

"Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя города Новосибирска", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 19 мая текущего года в Новосибирске мужчина, желая выяснить, с кем встречается его бывшая супруга, вооружился кухонным ножом и приехал к ней на работу в магазин.

"Во время разговора между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина напал на потерпевшую, прислонив лезвие ножа к ее горлу. Затем от работников магазина и прибывших по вызову сотрудников полиции обвиняемый под угрозой убийства захваченной потребовал не приближаться к нему и передать сотовый телефон потерпевшей с целью изучения ее контактов и просмотра фотографий", — рассказали в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что в ходе переговоров полицейские отвлекли внимание мужчины, освободили женщину, а его самого задержали.

Уголовное дело будет направлено в Дальневосточный окружной военный суд. По статье о захвате заложника мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.