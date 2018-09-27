РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

"Проходил по делу шефа": из-за чего мог покончить с собой алтайский опер

(обновлено: 08:10 27.09.2018)
014336
© Фото : Администрация Шипуновского районаМаксим КудиновМаксим Кудинов
© Фото : Администрация Шипуновского района

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. В Алтайском крае следователи разбираются в обстоятельствах гибели оперуполномоченного уголовного розыска Максима Кудинова. По словам местных жителей, он покончил с собой, написав предсмертную записку о том, что не собирается отвечать за преступления, которые не совершал. Выяснилось, что он проходил свидетелем по делу заместителя начальника полиции Шипуновского района по оперативной работе Сергея Воронова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. О том, чем, по версии следствия, промышлял Воронов и как с ним был связан Кудинов, — в материале РИА Новости.

Загадочная смерть в селе Шипуново

Тридцатипятилетний капитан полиции Максим Кудинов покончил с собой вечером 24 сентября во дворе одного из домов по улице Уральской. Тело с признаками суицида местные жители обнаружили почти сразу.

"Я знал его как порядочного человека, больше десяти лет проработавшего в правоохранительных органах. Там он был на хорошем счету и имел неплохой послужной список, — рассказывает РИА Новости знакомый Кудинова Виталий. — Максим долго занимал должность участкового уполномоченного по делам несовершеннолетних, но года три назад перевелся в уголовный розыск".

Илья Асеев
© Фото : страница Ильи Асеева в социальной сети
"Он уже пытался это сделать": из-за чего мог покончить с собой Илья Асеев
Большинство сельчан отзываются о нем как о честном и добросовестном полицейском. В 2012-м Кудинов даже попал в список лучших работников района, добившихся высоких показателей по итогам года. Его фотография до сих пор висит на доске почета официального сайта местной администрации. У Максима остались жена и двое маленьких детей.

В причинах, толкнувших полицейского на отчаянный шаг, сейчас разбираются следователи и его коллеги. В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю РИА Новости сообщили, что по факту инцидента проводится служебная проверка. "Погибший находился вне службы, в гражданской одежде. Он был дисциплинированным сотрудником, конфликтов с сослуживцами не имел, — отметили в ведомстве. — На место происшествия выезжали руководители краевого главка и сотрудники управления по работе с личным составом".

Известно, что за несколько дней до трагедии Максим ездил на допрос в региональное следственное управление СКР в Барнаул. Местные жители утверждают: рядом с телом обнаружили предсмертную записку, где погибший указал, что "не хочет отбывать наказание за преступления, которые не совершал".  

CC BY 3.0 / Николай Чуваев / Село Шипуново Алтайского края. Клепечихинское водохранилище
CC BY 3.0 / Николай Чуваев /
Село Шипуново Алтайского края. Клепечихинское водохранилище

"Кудинов действительно был на допросе, но не накануне инцидента, а гораздо раньше, — объясняет РИА Новости помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю майор юстиции Ольга Чеснокова. — Он не имел процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого, а вызывался в качестве свидетеля. На допросе присутствовал его адвокат. Естественно, наша основная задача в данный момент разобраться во всех обстоятельствах, побудивших полицейского к такому поступку. Однако нельзя утверждать, что он покончил с собой сразу после допроса в СК".

В селе говорят, что судебные медики при осмотре тела усомнились в суициде. Впрочем, версия об убийстве не находит подтверждения у следствия. Похороны полицейского состоялись в среду, 26 сентября. Попрощаться с ним пришли многие местные жители.

Полицейский главарь

Допрос, на который Кудинова вызывали как свидетеля, был связан с деятельностью его бывшего руководителя — заместителя начальника полиции по оперативной работе ОМВД России по Шипуновскому району Сергея Воронова, задержанного прошлой осенью оперативниками ФСБ. Спустя полгода следователи возбудили уголовное дело по статье 286, часть 3, УК России "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". Речь идет о преступлении, совершенном еще в 2016-м.

© Скриншот с видео СУ СКР по Алтайскому краюСергей Воронов
© Скриншот с видео СУ СКР по Алтайскому краю
Сергей Воронов

"Воронов раньше работал в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а года два-три назад его назначили замначальника полиции в Шипуново, — говорит РИА Новости Владимир (имя изменено) — знакомый потерпевшего, проходящего по этому делу. — Разумеется, у него остались адреса и контакты многих барыг, их поставщиков и наркоманов. Чтобы повысить раскрываемость и заработать звездочки на погоны, он стал подбрасывать людям наркотики".

По информации местных жителей, отлаженная схема добычи "палок" дала сбой, когда один из задержанных обратился в управление собственной безопасности МВД. "Воронова взяли в разработку. Сотрудники ФСБ вели его около года: прослушивали телефоны и осуществляли слежку, — продолжает Владимир. — Задержали в день, когда он должен был подписать обвинительное заключение в отношении подозреваемого. В рабочем кабинете. Причем до пенсии ему оставалось доработать буквально пару месяцев".

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© СУ СКР по Алтайскому краю
Оперативники ФСБ задерживают Сергея Воронова

Расследование уголовного дела только набирает обороты. В СК и полиции от подробных комментариев пока воздерживаются. Известно лишь, что с момента ареста Воронов находится под стражей. По версии следствия, кроме наркотиков, он подбросил потерпевшему еще и оружие. Недавно ему официально предъявили обвинение. "Не исключено, что в этом деле могут возникнуть новые эпизоды, — добавляет собеседник. — После ареста заявления на него хотели написать многие".

В СК также отметили, что на допросы поочередно вызывают сотрудников, работавших под руководством Воронова. Если вину докажут, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Череда суицидов

Бывший начальник Центра по противодействию экстремизму МВД России по Республике Ингушетия Тимур Хамхоев обвиняется в грабеже, вымогательстве и подделке документов
Майор в законе: как борцы с экстремизмом сколотили банду рэкетиров
Примечательно, что в селе Шипуново это уже не первое самоубийство сотрудника правоохранительных органов. В феврале покончил с собой участковый уполномоченный Дмитрий Карпов. Как рассказали РИА Новости местные жители, у погибшего из-за ревности случались конфликты с женой. По словам знакомых Карпова, к трагедии могла привести очередная ссора.

В январе 2009-го в собственном доме свел счеты с жизнью бывший начальник службы участковых уполномоченных Виктор Юрьев. По одной из версий, он мог наложить на себя руки из-за болезни.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена