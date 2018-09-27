"Проходил по делу шефа": из-за чего мог покончить с собой алтайский опер

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. В Алтайском крае следователи разбираются в обстоятельствах гибели оперуполномоченного уголовного розыска Максима Кудинова. По словам местных жителей, он покончил с собой, написав предсмертную записку о том, что не собирается отвечать за преступления, которые не совершал. Выяснилось, что он проходил свидетелем по делу заместителя начальника полиции Шипуновского района по оперативной работе Сергея Воронова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. О том, чем, по версии следствия, промышлял Воронов и как с ним был связан Кудинов, — в материале РИА Новости.

Загадочная смерть в селе Шипуново

Тридцатипятилетний капитан полиции Максим Кудинов покончил с собой вечером 24 сентября во дворе одного из домов по улице Уральской. Тело с признаками суицида местные жители обнаружили почти сразу.

"Я знал его как порядочного человека, больше десяти лет проработавшего в правоохранительных органах. Там он был на хорошем счету и имел неплохой послужной список, — рассказывает РИА Новости знакомый Кудинова Виталий. — Максим долго занимал должность участкового уполномоченного по делам несовершеннолетних, но года три назад перевелся в уголовный розыск".

Большинство сельчан отзываются о нем как о честном и добросовестном полицейском. В 2012-м Кудинов даже попал в список лучших работников района, добившихся высоких показателей по итогам года. Его фотография до сих пор висит на доске почета официального сайта местной администрации. У Максима остались жена и двое маленьких детей.

В причинах, толкнувших полицейского на отчаянный шаг, сейчас разбираются следователи и его коллеги. В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю РИА Новости сообщили, что по факту инцидента проводится служебная проверка. "Погибший находился вне службы, в гражданской одежде. Он был дисциплинированным сотрудником, конфликтов с сослуживцами не имел, — отметили в ведомстве. — На место происшествия выезжали руководители краевого главка и сотрудники управления по работе с личным составом".

Известно, что за несколько дней до трагедии Максим ездил на допрос в региональное следственное управление СКР в Барнаул. Местные жители утверждают: рядом с телом обнаружили предсмертную записку, где погибший указал, что "не хочет отбывать наказание за преступления, которые не совершал".

"Кудинов действительно был на допросе, но не накануне инцидента, а гораздо раньше, — объясняет РИА Новости помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю майор юстиции Ольга Чеснокова. — Он не имел процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого, а вызывался в качестве свидетеля. На допросе присутствовал его адвокат. Естественно, наша основная задача в данный момент разобраться во всех обстоятельствах, побудивших полицейского к такому поступку. Однако нельзя утверждать, что он покончил с собой сразу после допроса в СК".

В селе говорят, что судебные медики при осмотре тела усомнились в суициде. Впрочем, версия об убийстве не находит подтверждения у следствия. Похороны полицейского состоялись в среду, 26 сентября. Попрощаться с ним пришли многие местные жители.

Полицейский главарь

Допрос, на который Кудинова вызывали как свидетеля, был связан с деятельностью его бывшего руководителя — заместителя начальника полиции по оперативной работе ОМВД России по Шипуновскому району Сергея Воронова, задержанного прошлой осенью оперативниками ФСБ. Спустя полгода следователи возбудили уголовное дело по статье 286, часть 3, УК России "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". Речь идет о преступлении, совершенном еще в 2016-м.

© Скриншот с видео СУ СКР по Алтайскому краю Сергей Воронов © Скриншот с видео СУ СКР по Алтайскому краю Сергей Воронов

"Воронов раньше работал в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а года два-три назад его назначили замначальника полиции в Шипуново, — говорит РИА Новости Владимир (имя изменено) — знакомый потерпевшего, проходящего по этому делу. — Разумеется, у него остались адреса и контакты многих барыг, их поставщиков и наркоманов. Чтобы повысить раскрываемость и заработать звездочки на погоны, он стал подбрасывать людям наркотики".

По информации местных жителей, отлаженная схема добычи "палок" дала сбой, когда один из задержанных обратился в управление собственной безопасности МВД. "Воронова взяли в разработку. Сотрудники ФСБ вели его около года: прослушивали телефоны и осуществляли слежку, — продолжает Владимир. — Задержали в день, когда он должен был подписать обвинительное заключение в отношении подозреваемого. В рабочем кабинете. Причем до пенсии ему оставалось доработать буквально пару месяцев".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © СУ СКР по Алтайскому краю Оперативники ФСБ задерживают Сергея Воронова

Расследование уголовного дела только набирает обороты. В СК и полиции от подробных комментариев пока воздерживаются. Известно лишь, что с момента ареста Воронов находится под стражей. По версии следствия, кроме наркотиков, он подбросил потерпевшему еще и оружие. Недавно ему официально предъявили обвинение. "Не исключено, что в этом деле могут возникнуть новые эпизоды, — добавляет собеседник. — После ареста заявления на него хотели написать многие".

В СК также отметили, что на допросы поочередно вызывают сотрудников, работавших под руководством Воронова. Если вину докажут, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Череда суицидов

Примечательно, что в селе Шипуново это уже не первое самоубийство сотрудника правоохранительных органов. В феврале покончил с собой участковый уполномоченный Дмитрий Карпов. Как рассказали РИА Новости местные жители, у погибшего из-за ревности случались конфликты с женой. По словам знакомых Карпова, к трагедии могла привести очередная ссора.

В январе 2009-го в собственном доме свел счеты с жизнью бывший начальник службы участковых уполномоченных Виктор Юрьев. По одной из версий, он мог наложить на себя руки из-за болезни.