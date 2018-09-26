Суд в Калининграде продлил арест экс-депутату Рудникову

КАЛИНИНГРАД, 26 сен — РИА Новости. Суд Центрального района Калининграда продлил содержание под стражей до марта 2019 года бывшему депутату областной думы и издателю газеты "Новые колеса" Игорю Рудникову, который обвиняется в вымогательстве крупной суммы у начальника следственного управления СК России по Калининградской области.

"Суд постановил, меру пресечения обвиняемому Рудникову оставить без изменения, содержание под стражей продлить до 11 марта 2019 года. Ходатайство о более мягкой мере пресечения оставить без удовлетворения. Решение может быть обжаловано", — сказала судья, оглашая вердикт.

Издатель газеты "Новые колеса" и уже бывший депутат калининградской областной думы Рудников находится под стражей с начала ноября 2017 года. Его обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у руководителя регионального следственного управления СК РФ генерал-лейтенанта юстиции Виктора Леденева. По версии следствия, Рудников вымогал деньги за то, чтобы не публиковать статьи против Леденева.

В ноябре 2017 года прокуратура Калининградской области выяснила, что в августе 2013 года Рудников получил грин-карту США сроком действия до марта 2026 года. Он скрыл этот факт, а также не указал, что имеет вид на жительство другой страны во время избирательной кампании 2016 года, что противоречит закону о статусе депутата областной думы, из-за чего и лишился депутатского статуса.

Еще одним фигурантом уголовного дела о вымогательстве является бывший заместитель полномочного представителя президента РФ в северо-западном федеральном округе Александр Дацышин. Он обвиняется в пособничестве в вымогательстве. С начала ноября 2017 года Дацышин находился в своём доме в Калининградской области под домашним арестом. В среду суд продлил нахождение под домашним арестом до 17 марта 2019 года. Суд посчитал возможным изменить условия домашнего ареста – разрешил пользоваться телефоном и интернетом для связи с близкими родственниками, адвокатами и судом, а также позволил ежедневные двухчасовые прогулки.