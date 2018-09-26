СК провел обыски дома и на работе у задержанного брата экс-главы Дагестана

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Следственный комитет РФ завершил допрос брата экс-главы Дагестана, депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова, на рабочем месте и дома у чиновника проведен обыск.

Ранее ведомство сообщило о задержании Абдулатипова за участие в преступном сообществе. В ближайшее время ему предъявят обвинение. По данным СК, члены преступного сообщества за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.

Ранее по данному уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные.

"Следователи завершили допрос депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, задержанного по делу преступного сообщества, незаконно устанавливавшего гражданам инвалидность", — говорится в сообщении ведомства в в WhatsApp.

Также сообщается, что в ходе обысков в рабочем кабинете и в доме подозреваемого изъяты компьютеры, электронные носители информации и документы, представляющие интерес для следствия.