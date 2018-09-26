Прокуратура предложила пересмотреть дело о маке у пенсионера из Перми

ПЕРМЬ, 26 сен — РИА Новости. Прокуратура Пермского края предложила пересмотреть судебное решение в отношении 64-летнего Игоря Трошева, осужденного за незаконное культивирование наркосодержащих растений, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

На минувшей неделе Пермский районный суд приговорил 64-летнего ветерана труда к году лишения свободы условно с испытательным сроком на 12 месяцев за мак, который произрастал на его садово-огородному участке. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества"). По данным прокуратуры, с личного земельного участка пенсионера было изъято 467 кустов полноценно выросшего мака или около 4 кг растений. Проведенные экспертные исследования в рамках уголовного дела определили, что данный вид растения является опийным, разводится только при специальном уходе, произрастание его самостоятельно в уральской климатической зоне невозможно. Сам ветеран труда объяснил в суде появление запрещенного растения на грядках тем, что завез на участок новый грунт.

"Заместителем прокурора Пермского края в судебную коллегию по уголовным делам Пермского краевого суда внесено апелляционное представление, в котором предлагается направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, данное решение было принято после изучения приговора — прокуратура пришла к выводу, что по делу допущены процессуальные нарушения, которые "являются основанием для отмены судебного решения".

"В частности, суд не дал оценку общественной опасности преступления и его возможным последствиям. Назначая наказание Трошеву, не рассмотрел вопрос о возможности изменения категории преступления, освобождения его от наказания", — пояснили в ведомстве.

Решение прокуратуры было опубликовано после того, как адвокат пенсионера Егор Михайлов заявил РИА Новости о том, что он подает апелляционную жалобу на решение Пермского районного суда.