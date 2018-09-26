МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пресненский суд Москвы по требованию прокурора засекретил допрос владельца сети элитных рыбных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ввиду соблюдения интересов безопасности участников процесса, судебное разбирательство в части допроса свидетеля Дусса провести в закрытом режиме", — сказала судья.

Гособвинитель Мила Дигаева, прося провести допрос бизнесмена в закрытом режиме, огласила материалы дела, в которых говорится о заявлении Дусса в адрес следствия с просьбой предоставить государственную защиту из-за угроз убийством.

"Просит применить госзащиту в связи с реальной угрозой убийства… Дусс реально опасается за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своих близких", — огласила прокурор документы, датированные июлем 2017 года.

Защита Захарченко и он сам заявили суду, что человек, выдвигавший угрозы, уже осужден и к полковнику не имеет никакого отношения. О приговоре 31-летнему безработному из Чебоксар РИА Новости сообщило в июне. По данным следствия, молодой человек зарегистрировал в интернете почтовый ящик, завел биткойн-кошелек и послал на электронную почту сети элитных ресторанов "Ля Маре" письмо, в котором рассказал о якобы существующем плане убийства Дусса. За подробную информацию о киллерах и заказчике убийства он запросил 50 тысяч долларов.

Судья Елена Абрамова, объясняя мотивацию закрытия процесса, пояснила, что Дусс в своем заявлении в адрес следствия "ссылался не на конкретное высказывание угрозы", а в целом. Причину страхов предприниматель, по ее словам, объяснил изобличающими полковника Захарченко показаниями, который может ему "мстить".

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

Захарченко обвиняется в том, что предупредил руководство "Нота-банка" о предстоящих обысках, и в двух эпизодах получения взятки.

Одна из взяток — 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусс передал полковнику за покровительство. По данному эпизоду свидетелем проходит генерал Алексей Лаушкин. Как следует из показаний последнего, с которыми ознакомилось РИА Новости, он получил деньги от ресторатора и передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину. Последний заочно обвиняется в посредничестве и самовольном оставлении места службы — он объявлен в розыск.

Вторая взятка полковника — это дисконтная карта в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50%. Следствие считает, что Захарченко получил взятку 3,5 миллиона рублей путем скидки в ресторане. Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина, 800 тысяч получил тоже он. Кроме этого, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.