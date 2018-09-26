Полиция поймала заключенного, сбежавшего на машине из колонии в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 26 сен — РИА Новости. Волгоградские полицейские задержали заключенного, который сбежал в воскресенье из тюрьмы на машине УФСИН, сообщает в среду ГУ МВД по Волгоградской области.

По данным полиции, заключенный сбежал из тюрьмы в Волгограде 23 сентября, угнав при этом автомобиль колонии. Обнаружили беглеца сотрудники ГИБДД спустя два дня в Городищенском районе области.

"Водитель пытался уйти от преследования по проселочным дорогам. Когда инспекторы ГАИ заблокировали автомобиль, водитель бросил машину и попытался убежать, но был задержан сотрудниками уголовно-исполнительной системы", — говорится в сообщении полиции.

По данным ведомства, в отношении беглеца возбуждены уголовные дела по статьям "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения" и "Побег из места лишения свободы".