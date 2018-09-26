Минздрав в Подмосковье уточнил информацию о пострадавших в ДТП с автобусом

ДТП с автобусом и газелью в городском округе Домодедово, Московской области. 26 сентября 2018

ДТП с автобусом и газелью в городском округе Домодедово, Московской области. 26 сентября 2018

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Два человека пострадали в результате ДТП с автобусом в Подмосковье, они были доставлены в больницу с легкими травмами, и после осмотра их направили на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что на трасе в Домодедовском районе Подмосковья произошло столкновение автобуса с "Газелью", восемь человек пострадали.

"В результате ДТП в Домодедове пострадало 2 человека. Они были доставлены в Домодедовскую центральную городскую больницу с травмами легкой степени тяжести, после осмотра специалистами они были направлены на амбулаторное лечение",- говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 2 бригады медицины катастроф и 1 скорой медпомощи, уточнили в пресс-службе.