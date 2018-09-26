Суд отказался освободить главного "безопасника" МВД Дагестана

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом начальника собственной безопасности МВД по Дагестану полковника Магомеда Хизриева по делу о "покупке" высокого поста в полиции, сообщили РИА Новости в суде.

"Апелляционная инстанция отклонила жалобу адвокатов и оставила без изменения решение о продлении срока содержания под стражей", — сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщили РИА Новости в СК РФ, по делу, помимо Хизриева, которому предъявили обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), проходят пять его предполагаемых сообщников из гражданских. В зависимости от роли они подозреваются в подкупе должностного лица и посредничестве. По данным СК, начальник собственной безопасности МВД по Дагестану обвиняется в передаче взятки в размере двух миллионов долларов США. Деньги были предназначены для содействия в назначении Хизриева "на вышестоящую должность в органах внутренних дел одного из субъектов Российской Федерации". Всего предполагалось передать 6 миллионов долларов.