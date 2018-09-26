В московском отделении Райффайзенбанка преступники подорвали банкомат

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Неизвестные лица 25 сентября подорвали банкомат в одном из московских отделений Райффайзенбанка, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"Неизвестные злоумышленники совершили подрыв банкомата в отделении Райффайзенбанка по адресу: г. Москва, ул. Грина, дом 11. Пострадавших в результате инцидента нет. В данный момент проводятся следственные мероприятия по установлению личности преступников. Сотрудники подразделения экономической безопасности банка оказывают всяческое содействие представителям правоохранительных органов для оперативного проведения расследования", — сообщили в банке.

Работа отделения восстановлена с 10.00 мск, уточнил представитель Райффайзенбанка. Поврежденный банкомат будет заменен на новый в течение семи дней. Сумму похищенных в результате инцидента средств в банке не уточнили.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По данным рейтинга РИА Новости, на 1 августа 2018 года банк занимал 12-е место в банковской системе РФ с активами в размере 1,015 триллиона рублей.