ФАС проверит перевозчиков, отказавшихся вывозить мусор в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сен – РИА Новости. Челябинское управление ФАС России изучит действия местных перевозчиков, отказавшихся оказывать услуги по вывозу мусора с контейнерных площадок города, сообщила в среду пресс-служба челябинского УФАС России.

По данным прокуратуры, по поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина в Челябинске проведена проверка соблюдения федерального законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. Проверка выявила 334 факта ненадлежащего состояния контейнерных площадок из-за длительного невывоза отходов.

Как сообщала горадминистрация, глава Челябинска Евгений Тефтелев объявил в городе режим ЧС, из резервного фонда главам районных администраций по решению главы города было направлено 14 миллионов рублей на уборку мусора.

По данным пресс-секретаря губернатора региона Дмитрия Федечкина, 11 перевозчиков из 16 в одностороннем порядке перестали вывозить мусор в Челябинске после закрытия 11 сентября городской свалки и направлении потоков мусора на другие площадки.

"Антимонопольная служба в связи с нарастающей негативной ситуацией, связанной с продолжительным невывозом твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок в Челябинске, изучит действия перевозчиков… относительно сговора или злоупотребления доминирующим положением", — говорится в сообщении.

По данным управления, в Челябинское УФАС России начали поступать обращения граждан с требованием повлиять на сложную обстановку и действия организаций, ответственных за обеспечение своевременного вывоза мусора с контейнерных площадок. По имеющейся информации, невывоз мусора продолжается от нескольких дней до двух недель, уточняется в сообщении.

В среду челябинское УФАС России направит запросы в администрацию города и минэкологии региона для получения информации о всех хозяйствующих субъектах, оказывающих услуги по вывозу ТКО на территории Челябинска, добавляется в сообщении. Кроме того, сегодня у компаний, на действия которых уже поступили жалобы непосредственно в ведомство или через СМИ, будут запрошены сведения о причинах прекращения вывоза мусора с контейнерных площадок и стоимости таких услуг, отмечает ведомство.

По словам временно исполняющей обязанности руководителя Челябинского УФАС России Елены Рысевой, антимонопольная служба предпримет все возможные меры для стабилизации ситуации и привлечения виновных лиц к ответственности. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства Челябинским УФАС России в отношении хозяйствующих субъектов будет оперативно применены меры антимонопольного реагирования – выдача предписаний о прекращении нарушения действующего законодательства и вынесение постановлений о наложении штрафов, поясняется в сообщении.

Заместитель прокурора области Андрей Оборок объявил предостережение Тефтелеву о недопустимости нарушения закона.

Также сообщалось, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился привлечь мусоровозы из других муниципалитетов для оперативного решения проблемы с вывозом мусора в Челябинске.