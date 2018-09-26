Три человека остаются в больницах после пожара в саратовской многоэтажке

САРАТОВ, 26 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Трое из пяти человек, госпитализированных после пожара в жилом многоквартирном доме в Саратове, остаются в больницах, еще двое выписаны, сообщил РИА Новости в среду начальник пресс-службы областного Минздрава Александр Колоколов.
"На сегодняшний день на стационарном лечении находятся три (из пяти) человека, (из них) двое с ожогами: один в тяжелом состоянии, у второго состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще один человек по-прежнему находится на стационарном лечении из числа получивших отравление продуктами горения, состояние — удовлетворительное", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что остальные двое госпитализированных с отравлением продуктами горения выписаны из больницы.