Три человека остаются в больницах после пожара в саратовской многоэтажке

Сотрудники МЧС на месте пожара в многоквартирном доме на улице Буровой в Саратове. 24 сентября 2018

Сотрудники МЧС на месте пожара в многоквартирном доме на улице Буровой в Саратове. 24 сентября 2018

САРАТОВ, 26 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Трое из пяти человек, госпитализированных после пожара в жилом многоквартирном доме в Саратове, остаются в больницах, еще двое выписаны, сообщил РИА Новости в среду начальник пресс-службы областного Минздрава Александр Колоколов.

Пожар в квартире третьего поезда девятиэтажного дома по адресу: Саратов, улица Буровая, дом 11, произошел в понедельник вечером на площади 60 квадратных метров и был потушен. Из здания были эвакуированы 75 человек. По данным Минздрава области, один человек погиб, еще пятеро госпитализированы. СК рассматривает в качестве основной версии пожара неосторожное обращение с огнем.

"На сегодняшний день на стационарном лечении находятся три (из пяти) человека, (из них) двое с ожогами: один в тяжелом состоянии, у второго состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще один человек по-прежнему находится на стационарном лечении из числа получивших отравление продуктами горения, состояние — удовлетворительное", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что остальные двое госпитализированных с отравлением продуктами горения выписаны из больницы.