СК опроверг сообщения о детях с вырезанными почками в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен — РИА Новости. Сообщений о похищении детей, у которых потом вырезают почки, в следственные органы Ростовской области не поступало, сообщила представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.

Ранее на интернет-портале Privet-Rostov.ru появилась информация о том, что родителей школьников запугивают сообщениями, что в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах пропадают ученицы начальной школы. Позже их якобы находят мертвыми с вырезанными внутренними органами и деньгами в руках. Сообщения распространяются по группам в WhatsApp в Ростовской области.

"В следственное управление СКР по Ростовской области сообщения о подобных происшествиях не поступали", — написала Гагалаева в профильной группе WhatsApp.