СК расследует дело о матери, издевавшейся над дочерью-инвалидом в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Сотрудники следственных органов Тюменской области выясняют обстоятельства преступлений, совершавшихся матерью в отношении своей дочери-инвалида, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
По данным следствия, 22-летняя жительница Заводоуковска является инвалидом 1 группы, ее мать систематически над ней издевается, не ухаживает, страдает алкогольной зависимостью и ведет антиобщественный образ жизни.
Ведомством установлено, что с 20 по 22 августа женщина, зная, что ее дочь из-за врожденного заболевания не в состоянии самостоятельно себя обслуживать и принимать меры к самосохранению, оставила ее одну в квартире, из-за чего в эти дни девушка не получала еду и воду.
"В рамках расследования следствием СКР досконально выясняются все обстоятельства совершенных преступлений, изучается интересующая следствие документация, выясняется, проводились ли соответствующими должностными лицами необходимые мероприятия по проверке условий жизни девушки-инвалида в семье, также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанных преступлений", – говорится в сообщении.