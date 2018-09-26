СК расследует дело о матери, издевавшейся над дочерью-инвалидом в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Сотрудники следственных органов Тюменской области выясняют обстоятельства преступлений, совершавшихся матерью в отношении своей дочери-инвалида, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Уголовное дело в отношении женщины 1977 года рождения было возбуждено по статьям "Угроза убийством" и "Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии".

По данным следствия, 22-летняя жительница Заводоуковска является инвалидом 1 группы, ее мать систематически над ней издевается, не ухаживает, страдает алкогольной зависимостью и ведет антиобщественный образ жизни.

Ведомством установлено, что с 20 по 22 августа женщина, зная, что ее дочь из-за врожденного заболевания не в состоянии самостоятельно себя обслуживать и принимать меры к самосохранению, оставила ее одну в квартире, из-за чего в эти дни девушка не получала еду и воду.

Также следствием было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении неустановленных лиц органов соцподдержки, в результате ненадлежащего исполнения обязанностей которых с 24 февраля 1996 года по 22 августа 2018 года девушка находилась в опасной для жизни и здоровья обстановке, не получала должного ухода, питания и лечения.

"В рамках расследования следствием СКР досконально выясняются все обстоятельства совершенных преступлений, изучается интересующая следствие документация, выясняется, проводились ли соответствующими должностными лицами необходимые мероприятия по проверке условий жизни девушки-инвалида в семье, также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанных преступлений", – говорится в сообщении.