В Перми защита осужденного за маки в огороде пенсионера подаст апелляцию

ПЕРМЬ, 26 сен — РИА Новости. Защита признанного виновным в выращивании наркосодержащего мака 64-летнего Игоря Трошева в среду подаст апелляционную жалобу на решение Пермского районного суда, приговорившего его к году лишения свободы условно, заявил РИА Новости адвокат осужденного Егор Михайлов.

На минувшей неделе Пермский районный суд приговорил 64-летнего ветерана труда к году лишения свободы условно с испытательным сроком на 12 месяцев за мак, который рос на его садово-огородном участке. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества"). По данным прокуратуры, с личного земельного участка пенсионера было изъято 467 кустов полноценно выросшего опийного мака или около 4 килограммов растений. Сам ветеран труда объяснил в суде появление запрещенного растения на грядках тем, что завез на участок новый грунт.

"Сегодня я подам первоначальную апелляционную жалобу, чтобы не нарушать сроки оспаривания судебного решения. В дальнейшем, когда я еще раз проанализирую протокол заседания, уже ее дополню", — рассказал агентству Михайлов.

Приговор Трошеву вызвал широкий общественный резонанс, к выяснению обстоятельств уголовного дела подключились депутаты Государственной думы. Во вторник уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков выразил мнение, что пенсионер покрывает своих родственников. "Человека очень жалко. Он стал жертвой обстоятельств. Он, по сути, выступил своеобразным заложником и жертвой своих родных, которые попросили его, чтобы он начал эти кусты мака на своем участке выращивать", — сказал Миков, слова омбудсмена процитировало пермское городское издание "В курсе.ру".

Официальным подтверждением заявления Микова РИА Новости не располагает — на звонки омбудсмен не отвечает, а его пресс-секретарь отказывается комментировать слова уполномоченного по правам человека, данные третьей стороне.

Адвокат Михайлов ранее сообщал агентству, что Трошев "никогда не попадал в поле зрения полиции, в семье у него наркозависимых нет".