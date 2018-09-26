В Москве ребенок получил травмы на аттракционе

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик получил травмы головы во время катания на аттракционе в московском парке, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

По данным следствия, 22 сентября ребенок решил покататься на аттракционе "Тренажер космонавта" на территории семейного парка по улице Крылатской в Москве. Оператор аттракциона закрепил ребенка металлической перекладиной в районе ног. Убедившись в надежности крепления и проинструктировав ребенка, оператор дал сигнал для запуска аттракциона.

"Во время движения аттракциона произошло открепление указанной выше металлической перекладины, которой несовершеннолетнему был нанесен удар в область лица. Аттракцион был остановлен оператором, и мальчик в связи с отсутствием на территории парка аттракционов пункта оказания медицинской помощи был доставлен в медицинское учреждение, где ему диагностированы различные травмы головы", — рассказала Иванова.

Она добавила, что было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи допросят руководство и сотрудников центра. Также они изъяли и изучили техдокументацию.