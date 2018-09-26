В Москве ребенок получил травмы на аттракционе

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик получил травмы головы во время катания на аттракционе в московском парке, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"Во время движения аттракциона произошло открепление указанной выше металлической перекладины, которой несовершеннолетнему был нанесен удар в область лица. Аттракцион был остановлен оператором, и мальчик в связи с отсутствием на территории парка аттракционов пункта оказания медицинской помощи был доставлен в медицинское учреждение, где ему диагностированы различные травмы головы", — рассказала Иванова.
Она добавила, что было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи допросят руководство и сотрудников центра. Также они изъяли и изучили техдокументацию.