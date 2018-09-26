Угнавший поезд житель Хабаровского края получил условный срок

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен — РИА Новости. Суд в Хабаровском крае дал 4 года условного срока помощнику машиниста тепловоза, который угнал поезд, чтобы слить топливо, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Установлено, что в январе 28-летний житель поселка Заветы Ильича решил похитить дизельное топливо из тепловоза, стоящего в районе станции Токи Ванинского района Хабаровского края.

"Поскольку к месту стоянки локомотива подъехать на автомобиле не представлялось возможным, мужчина, не имея полномочий на управление и перемещение железнодорожного подвижного состава, проник в кабину управления транспортного средства и совершил его угон", — говорится в сообщении.

С учетом позиции Ванинской транспортной прокуратуры помощнику машиниста назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.