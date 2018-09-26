Гражданина Таджикистана осудили за вербовку жителей Хабаровска в ИГ*

ХАБАРОВСК, 26 сен — РИА Новости. Дальневосточный окружной военный суд признал гражданина Таджикистана виновным в вербовке жителей Хабаровска в ряды террористической организации ИГ*, он приговорен к 4,5 годам лишения свободы, сообщает управление ФСБ России по Восточному военному округу.

Суд установил, что осужденный имел теологическое образование, был приверженцем радикально-религиозных течений ислама и поддерживал деятельность ИГ*. В течение нескольких месяцев он жил в Хабаровске и привлекал к своим взглядам нескольких жителей города, а одного из них подготовил к осуществлению террористической деятельности под эгидой ИГ* на территории России. В декабре 2017 года вербовщик был задержан.

"Дальневосточный окружной военный суд признал гражданина республики Таджикистан виновным в содействии террористической деятельности и приговорил его к четырем годами шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

ФСБ уточняет, что при вынесении приговора суд учел полное признание осужденным вины и его раскаяние.

Приговор вступил в законную силу.

*Террористическая организация, запрещенная в России.