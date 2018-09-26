В Приморье проверяют лагерь, где детей отправили в море на шлюпках

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту незаконной деятельности детского лагеря в Приморье, где 37 детей отправили в многокилометровый морской переход на шлюпках, поставив под угрозу их жизни, сообщает в среду утром региональное управление СК.

Замглавы приморского главка МЧС Леонид Маковецкий сообщил во вторник, что 37 детей и 5 взрослых отправились на шлюпках в поход из бухты Новик на острове Русский во Владивостоке в бухту Баклан в Славянке (40 километров по прямой), но через какое-то время дети устали и не могли грести дальше. Для эвакуации группы вызвали спасателей, которые забрали детей и взрослых на катерах, а глава Хасанского поселения организовал для них ночлег и питание. По словам Маковецкого, ни в МЧС, ни в местную администрацию группа о своем маршруте заранее не сообщила.

Замглавы регионального управления МЧС также заявил, что "42 человека были подвержены угрозе жизни… это зарабатывание средств на летнем отдыхе детей, причем без обеспечения безопасности".

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю по размещённой в СМИ информации будет проведена доследственная проверка по факту незаконной деятельности детского лагеря", — говорится в сообщении.

"В результате ненадлежащей организации шлюпочного похода от острова Русский до побережья Хасанского района Приморского края были поставлены под угрозу жизнь и здоровье 37 несовершеннолетних его участников, а также потребовалась помощь спасателей", — отметили в следственном управлении.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.