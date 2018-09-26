На востоке Москвы потушили пожар в одноэтажном здании

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на площади 900 квадратных метров в одноэтажном нежилом здании на востоке Москвы, пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС в Twitter.
Возгорание возникло ночью в среду в металлическом здании на востоке Москвы по адресу: Амурская улица, дом 5, строение 2. В здании, как отмечает МЧС, хранилась бумажная продукция. В 03.48 мск пожар был локализован.
"Принятыми мерами в 04.21 мск пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.
Принятыми мерами в 04:21 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 26 сентября 2018 г.