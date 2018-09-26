Более 30 осужденных покинули московские СИЗО по закону о "дне за полтора"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Тридцать два осужденных в московских следственных изоляторах вышли на свободу после того, как суд перезачел им сроки отбывания наказания по закону о "дне за полтора", еще 37 осужденным сокращены сроки, рассказал РИА Новости начальник управления ФСИН России по Москве Сергей Мороз.

"По Москве, в частности, из 500 человек — цифры приблизительные — которые находились в отряде хозобслуживания, у 321 человека приговоры подлежали пересмотру. Мы направили ходатайства в суды для того, чтобы суд решил их судьбу по изменению срока. На сегодняшний день 69 человек подпали под действие данного закона, освобождено 32 человека, остальным изменена дата освобождения", — сказал Мороз.

В июле в России вступил в силу закон, который предусматривает, что один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии общего режима и воспитательной колонии, как один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима и как два дня — при отбывании наказания в колонии-поселении.