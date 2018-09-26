На востоке Москвы произошел пожар в одноэтажном здании

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Возгорание возникло ночью в среду в одноэтажном нежилом здании на востоке Москвы, охватив площадь в 900 квадратных метров.

Как сообщается на сайте столичного главка МЧС, информация о ЧП в металлическом здании по адресу: Амурская улица, дом 5, строение 2, поступила спасателям в 00.53 мск.

"Здание одноэтажное металлическое, размерами 120 на 20 метров… Площадь пожара составляет 900 квадратных метров", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в здании находится бумажная продукция, внутри людей нет. Сведений о пострадавших пока не поступало, спасатели продолжают тушить пожар.